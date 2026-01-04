È una gatta adulta, sterilizzata, dal carattere docile, sicuramente sarà molto spaventata.

Chiediamo di condividere l’ appello affinché possa ritornare presto a casa.

I residenti della zona cortesemente sono invitati a visionare nei propri giardini e pertugi e di segnalare qualsiasi avvistamento, ormai manca da diverse settimane e potrebbe essere finita dappertutto, non si esclude che possa aver attraversato la Strada statale.

Siamo alla ricerca di una fototrappola in prestito, da posizionare nei punti pappa delle varie colonie feline della zona.

Solo con la collaborazione di tutti le speranze di ritrovare la micina aumentano.

Per qualsiasi avvistamento o segnalazione contattate il +39 348 0941632 a qualsiasi ora.