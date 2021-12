Monserrato, svolta per l’ex cimitero: “Sarà un parco con giochi e ristorantini circondato da parcheggi”

Lì, sottoterra, hanno riposato i morti sino alla fine degli anni Venti. Poi, pian piano, lo smantellamento e il degrado hanno avvolto l’ex cimitero di Monserrato, tirato su nella seconda metà dell’Ottocento tra via Marcantonio e via delle Urne. Nel 1996 l’ultima bonifica, gli operai avevano ancora trovato delle ossa. Poi, più nulla. Oggi è un’area fangosa, sterrata e utilizzata come parcheggio di fortuna. Ma l’ex cimitero di Monserrato, è davvero il caso di dirlo, è pronto a risorgere. Grazie a 450mila euro messi dalla Giunta Locci nella variazione di bilancio, dove adesso regnano polvere e sporcizia presto ci sarà un nuovo parco: “Un parco pubblico”, precisa sin da subito il sindaco Tomaso Locci, “con giochi, prati e panchine. Realizzeremo anche un punto di ristoro e, tutt’attorno, ci saranno tanti parcheggi e, al centro, uno spiazzo dedicato ai gazebo per manifestazioni, eventi e sagre”. Una rivoluzione, in altre parole. La settimana prossima l’amministrazione comunale monserratina stringerà tra le mani tutte le carte del progetto definitivo, che dovrà poi essere bandito e andare a gara.

“Il nuovo parco avrà anche un ingresso da via delle Urne, una strada che siamo pronti ad espropriare”, annuncia il sindaco. La gigantesca area green sorge all’interno di quello che si può definire un rione-condominio, ecco perchè il primo cittadino, nel progetto, è pronto a coinvolgere in primis gli stessi residenti: “Chi vorrà potrà creare una piccola pizzeria o un ristorantino. Di sicuro, all’interno sarà possibile anche mangiare e usufruire dei servizi di ristorazione interni: finalmente, dopo venticinque anni di abbandono, stiamo per donare a Monserrato una zona tutta nuova e valorizzata al massimo”.