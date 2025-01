Cagliari, fine delle ricerche per Achille Boero: è stato ritrovato priva di vita tra Iglesias e Gonnesa.

L’uomo, 78 anni, si era allontanato da casa sabato mattina. Ieri l’appello disperato dei familiari al fine di ritrovare l’anziano che non era più in grado di rincasare da solo. Aveva preso la macchina per viaggiare sino a Gonnesa. In una arteria che conduce a Iglesias, oggi, i militari hanno rinvenuto la vettura. L’uomo, invece, poco più avanti, senza vita purtroppo.

Boero è stato consigliere regionale, militava per Alleanza Nazionale.