Un discorso di insediamento lungo e attesissimo all’interno del Palazzo del Campidoglio quello di Donald Trump, il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Il passaggio di consegne con Joe Biden è stato particolarmente sereno e amichevole. Trump è stato accolto dall’ormai ex Presidente e la moglie Jill alla Casa Bianca con un “Bentornato a casa”.

Un Trump che si dimostra solido e fedele alle sue idee, che intende mettere l’America al primo posto e cancellare “l’establishment corrotta” . Tra i provvedimenti immediati anche lo stop allo Ius soli, il Golfo del Messico che diventa Golfo d’America, nonché la messa al bando dell’ideologia gender. “Deporterò milioni e milioni di migranti illegali. Ricostruiremo esercito più potente. Imporremo dazi ai paesi esteri. Da oggi solo due generi: maschio e femmina”, ha affermato Trump. Fondamentale anche la parte economica, su cui ha sempre puntato moltissimo anche nella sua prima presidenza: Tutti i membri del mio governo si concentreranno sull’inflazione per abbassare i prezzi. Dichiareremo anche un’emergenza nazionale dell’energia: trivelleremo, baby, trivelleremo”, parlando del petrolio.

Il Tycoon ricorda anche l’attentato di cui è stato vittima mesi fa: “Chi voleva fermare la nostra causa hanno provato a prendere la mia libertà e anche la mia vita. Il proiettile di un assassino ha attraversato il mio orecchio. Ma ho sentito allora, e credo ancora di più adesso, che sono stato salvato per una ragione: Dio mi ha salvato per rendere l’America di nuovo grande”. A Washington tra gli invitati c’è anche la premier italiana Giorgia Meloni, unica leader europea presente, seduta accanto al presidente argentino Milei. Alla fine del suo discorso Trump ricorda, con la tipica epicità americana, tutti coloro che hanno costruito l’America pezzo dopo pezzo, che per questo va difesa con orgoglio in quanto “paese unico al Mondo”.