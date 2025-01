Cagliari, TARI aumentata del 15% nel 2024, aumento motivato dalla necessità di coprire i crescenti costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, aumento a cui non segue però un miglioramento del servizio. Il presidente del comitato dei residenti di Stampace Adolfo Costa: “Il comune si ritrova a dover navigare in acque torbide per il discorso dei rifiuti”, “La città non è sicuramente perfetta”. “L’assessora all’ambiente Luisa Giua Marassi, ha dichiarato che una persona su 10 non paga la TARI, da sempre”, “Di conseguenza gli altri 9 devono sopperire al mancato pagamento con ripercussioni in termini di costo per la collettività facilmente intuibili”. Costa prosegue: “Non posso non giustificare un’amministrazione che dice che ci sono ancora tante persone che non pagano la TARI”, “E’ anche vero però che le tasse non possono continuare ad aumentare per chi invece le paga”. La soluzione sarebbe quella di stanare l’evasore attraverso un controllo più rigoroso da parte degli organi preposti, per cercare di rimpinguare le casse e “restituire un servizio alla collettività che in questo momento non è sufficiente”, ci sono tante persone che si domandano “perchè io devo pagare e tanti altri non lo fanno?”. E poi sicuramente bisognerà efficientare il servizio, ” la pulizia delle strade con il getto d’acqua io non l’ho mai vista per esempio”, “ma non lo facciamo perchè le risorse a disposizione sono quelle che sono”. Il comune deve intervenire su chi ancora non paga la TARI, “bisogna usare il pugno di ferro”. Ha subito un notevole aumento anche in ragione del fatto che molti non l’abbiano mai pagata, “buttano la spazzatura nei cestini porta carte per eliminare l’umido, questa è evasione”, magari nel palazzo ci sono 10 famiglie integerrime e altre 3 o 4 infedeli. Costa conclude sottolineando l’importanza del buon senso: “Al di la delle possibili lamentele, voglio ricordare che siamo tutti responsabili di come devono andare le cose”.