Cagliari, fine del lockdown: ritornano traffico e parcheggi in doppia fila

Il lockdown è ufficialmente finito e la fase due è già realtà. Molte più persone in giro, tra chi ritorna al lavoro e chi deve uscire di casa per motivi urgenti. E a Cagliari ritornano “mode” sparite negli ultimi due mesi. Una su tutte? La sosta selvaggia: in via Campania, con la maggior parte dei negozi aperti e gli stalli regolari rutti occupati, più di una persona ha parcheggiato in doppia fila, che poi è come se fosse una specie di terza fila (con la pista ciclabile, infatti, i parcheggi non sono più incollati al marciapiede). Stessa solfa in via Cocco Ortu, e ci sono maxi code da via Cadello sino a San Benedetto.