Finalmente l’accelerata che si aspettava: dopo mesi di attesa, nel vecchio mercato di San Benedetto a Cagliari, chiuso dallo scorso 18 marzo per poter procedere con i lavori di ristrutturazione che dureranno tre anni, qualcosa di corposo si muove. Centinaia di tubature sono accumulate all’esterno e i macchinari funzionano a pieno ritmo. Con non pochi disagi per i residenti, visto che il quartiere è ormai da mesi ostaggio di cantieri, recinzioni, parcheggi negati e inevitabili intasamenti e problemi.

Ma l’obiettivo di restituire alla città e ai cagliaritani la storica sede del mercato ora sembra più realistico e vicino: anche i commercianti, trasferiti non senza malumori nella sede provvisoria di piazza Nazzari, non vedono l’ora di tornare al loro posto, in uno dei mercati più conosciuti e apprezzati da cagliaritani e turisti.