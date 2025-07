Dopo il sollievo per averla trovata viva ora si cerca la verità. Perché è ormai chiaro a tutti che i dubbi anticipati a Casteddu online dall’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna che ha affiancato la famiglia in questi giorni di ricerca di Valentina Greco, sono condivisi un po’ da tutti.

Secondo quanto raccontato da Valentina alla mamma Roberta, le hanno detto di chiamarla mentre la trasportavano in ospedale, sarebbe caduta in un armadio mentre faceva pulizie in casa, sarebbe svenuta e i gatti avrebbero chiuso le ante. E lì, in un armadio, sarebbe rimasta per dieci giorni.

Una versione che sin dal primo istante non ha convinto Piscitelli: impossibile che la 42enne, attivista per i diritti civili, sia rimasta dieci giorni in un armadio svenuta, senza cibo né acqua e soprattutto senza i suoi farmaci salvavita.

La sparizione al momento resta un giallo, e saranno gli inquirenti nelle prossime ore a mettere insieme i tasselli e cercare di arrivare alla verità: forse Valentina si stava nascondendo da qualcuno, questa potrebbe essere la pista in questo momento più avvalorata, e si era trincerata in casa. Ma ci sono anche altre sue ipotesi, quella religiosa, la 42enne si era molto avvicinata all’islamismo, e quella dell’uomo respinto, come lei aveva confidato ad alcune amiche.

Non torna poi neanche quello che Valentina aveva detto alla madre sul cattivo funzionamento del telefono, quasi ad anticipare la sparizione per far perdere le tracce e non farsi cercare: cosa nascondeva Valentina e da cosa voleva fuggire?

Tante domande al momento senza alcuna risposta, toccherà naturalmente alle forze dell’ordine fare chiarezza dopo l’iniziale entusiasmo che aveva portato alla diffusione di una versione dei fatti per niente credibile.

La stessa famiglia, dopo avere espresso felicità e sollievo, si è trincerata dietro un no comment, in attesa di capire cosa davvero sia successo: intanto, i genitori e il fratello Alessio l’hanno raggiunta in Tunisia e già abbracciata nell’ospedale dove è ricoverata.