Un cimitero gigantesco che ha attraversato la storia. Nel corso del tempo l’area è stata utilizzata in vari modi e, grazie anche a questo aspetto, “è arrivata sino a noi”: Tante cavità risalenti al VI secolo a.C., sono state rinvenute 1700 tombe ma si pensa ce ne fossero 2000, scavate nella terra. Ce ne sono da 2 metri, ma anche da 11 metri.

La puntata andata in onda ieri ha ripercorso anche la storia de Sa Battalla di Sanluri, avvenuta 600 anni fa, che dimostra l’onore di un popolo che ha combattuto sino alla morte per la sua indipendenza. Non è riuscito nell’impresa, “la sconfitta brucia ancora, ma è un esempio che va ricordato” ha spiegato Giacobbo.

Milioni i telespettatori incollati alla tv che hanno potuto conoscere due aspetti dell’isola dei Nuraghi raccontati dal conduttore e scrittore che, in modo semplice ma preciso, riesce a richiamare l’attenzione e l’interesse di tanti verso la storia dei luoghi più suggestivi di tutto il mondo.