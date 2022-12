Cagliari, fermato a Sant’Elia fornisce un nome falso ai carabinieri: denunciato un 49enne

Fornisce un nome falso ai carabinieri: denunciato un 49enne a Sant’Elia. Ieri a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di un controllo su strada e dei successivi accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità, un quarantanovenne residente nel capoluogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. L’uomo, attorno alle ore 16 in via Borgo Sant’Elia, controllato dai militari operanti mentre si trovava a bordo dell’autocarro Renault Master di proprietà di una terza persona, dopo la richiesta di fornire le proprie generalità, si presentava ai carabinieri con un nome falso.

L’identità dell’uomo è stata comunque in breve ricostruita a seguito del rinvenimento nel vano portaoggetti del mezzo del documento d’identità che egli asseriva aver smarrito, allo stesso tempo, poiché possessore di una patente di guida scaduta di validità, gli è stata elevata la relativa contravvenzione prevista dal codice della strada. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli aspetti di relativa competenza.