Nel corso di un’ispezione effettuata nella giornata di domenica 26 ottobre 2025, il Nucleo Ispettivo Port State Control della Direzione Marittima di Cagliari ha disposto il fermo amministrativo di una nave porta-container di 14.000 tonnellate di stazza, battente bandiera liberiana, giunta nel porto canale lo scorso 25 ottobre.

Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un’attenta ed approfondita ispezione, durante la quale sono state riscontrate gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell’equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo.

In totale sono state riscontrate 17 non conformità, di cui 9 tali da giustificare la detenzione dell’unità.

Il fermo, sarà mantenuto fino alla completa eliminazione delle anomalie e all’adozione di tutte le misure correttive previste dalle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.