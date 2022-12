Cagliari, farmacista in moto ha un incidente in via Tuveri: “Soccorso subito dagli ausiliari della sosta”

Un incidente che poteva avere risvolti ben peggiori ma che, alla fine, è costato solo un mesetto di forzato riposo per Stefano Diana, 56 anni, titolare di una farmacia a Selargius. Diana, lo scorso 7 dicembre, aveva appena svoltato col suo scooter in via Tuveri a Cagliari quando un’auto, stando al suo racconto, “ha improvvisamente svoltato per parcheggiare, di fatto tagliandomi la strada. Sono andato a sbattere contro il parabrezza e sono finito sull’asfalto. L’automobilista ha riconosciuto subito le sue colpe”. Sin qui la dinamica dell’incidente. Il farmacista, però, ha voluto raccontare quando successo a Casteddu Online principalmente per ringraziare chi l’ha soccorso: “Gli ausiliari della sosta, in due mi hanno subito prestato i primi aiuti e hanno chiamato l’ambulanza del 118, ricordo il nome di uno dei soccorritori, Renzo. Ringrazio, a tal proposito, tutta l’equipe e anche i medici del Brotzu e, in particolare, dottor Luciano Cara”. Stefano Diana si trova a casa con il braccio sinistro tutto ingessato.

“Ho avuto la rottura di un tendine di un dito e anche qualche costola incrinata. Tra un mesetto, se tutto andrà bene, sarò guarito totalmente”.