Maxi tamponamento sulla 125 Var: feriti 3 adulti e una bambina, grave un 23enne di Monserrato

Paura all’ingresso della galleria di Is Canaleddus, sulla 125 Var. Un maxi tamponamento ha coinvolto 5 auto al km 5 + 900 in direzione Muravera. I feriti sono 4, 3 adulti e una bambina di 11 anni. Uno dei feriti, un tunisino residente a Villasimius è stato portato via da un ambulanza del 118 con assegnato codice rosso. Grave un 23enne di Monserrato per un trauma cranico, portato via con l’elisoccorso. Sul posto l’elisoccorso e 3 ambulanze del 118. Una volante del commissariato di Quartu, i Vigili del fuoco e la polizia stradale. Secondo le primissime ricostruzioni, le auto non si sarebbero accorte del semaforo all’ingresso della galleria.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa, tra lo svincolo per Geremeas e quello per Santu Lianu. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.