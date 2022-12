Cagliari, è morto lo storico barbiere Mario Zintu: “Nel suo salone di via Scano tanti calciatori e magistrati”

È morto a 88 anni Mario Zintu, per decenni parrucchiere in una delle vie più frequentate della città. Il ricordo toccante di una delle figlie, il 15 dicembre il funerale a Su Planu: “Il 13 dicembre ci ha lasciato Mario Zintu. Mario è stato per lungo tempo il Barbiere di via Scano a Cagliari. Nel suo salone potevi trovare calciatori, avvocati, prefetti, magistrati, liberi professionisti ma soprattutto trovavi la gente comune, gli “Amici” come amava definirli. Mai irrispettoso, mai una parola di troppo, sempre disponibile con le persone. Insegnante di taglio maschile, è stato per molti anni Maestro di molti barbieri, portando alto il nome della Sardegna nei concorsi Nazionali. Con Mario il barbiere va via un pezzo di quella categoria di artisti, amo definirli cosi, che considerava la “vera sfumatura” quella fatta con le forbici ed il pettine. Antica arte ormai dimenticata. Ciao, Mario. Per Papà Eri una persona che ha sempre lavorato per la famiglia, certo con tanti sacrifici ma con tanta onestà e dignità. Non ti sei mai tirato indietro da coloro che ti hanno chiesto aiuto, credevi nell’amicizia e anche se questa , a volte ti ha deluso, per te avere un amico era un tesoro. Hai lavorato tanto e quando finalmente è arrivata la tanto agognata pensione ecco che la vita, nuovamente, viene stravolta. La malattia, silente e subdola, si affaccia nel tuo percorso. All’inizio piccoli segnali, tutto sotto controllo. Era tutto sotto controllo anche il giorno del mio matrimonio con te al mio fianco, ero la figlia più felice del mondo. E tu eri felice con me perché mi hai dato in sposa all’uomo meraviglioso che ho al mio fianco. Hai aspettato quel giorno per poi cominciare la discesa. La malattia che si fa sempre più presente e forte nella nostra vita. A volte non riuscivi a dire i nostri nomi, a parlare ma i tuoi occhi parlavano per te. Gli stessi occhi che ieri si sono chiusi alla vita terrena. Papà vola alto… vola finalmente nella tua pace. Hai smesso di soffrire, io ti lascio andare perché è il Signore che ti ha chiamato e Lui chiama a se i migliori. Papà resta sempre al mio fianco, dammi la serenità e la forza di portare sempre con me i tuoi valori. Ciao Angelo Mio, ti amo Papà”.

Il Signore ha accolto tra le sue braccia

Mario Zintu Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Rosaria, le figlie Laura e Stefania con l’amato genero Alessandro. Un grazie a tutti coloro che gli sono stati accanto.

Le esequie si svolgeranno il giorno 15 dicembre alle ore 15:30presso la Parrocchia Spirito Santo a Su Planu.

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350 Piazza Giovanni XXIII 65 Cagliari