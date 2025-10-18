Un giovane cagliaritano è stato accoltellato in serata nel centro di Cagliari, al culmine di una violenta lite tra coetanei scoppiata in via Sicilia, all’incrocio con via Napoli. Il ragazzo, da quanto si apprende si tratta di un 17enne, è stato ferito al torace e a un braccio con un’arma da taglio. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Stampace, che hanno immediatamente avviato i rilievi e ascoltato i testimoni presenti. Le indagini, coordinate dall’Autorità giudiziaria e condotte dal Comando Provinciale di Cagliari, sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare l’autore dell’aggressione.