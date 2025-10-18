Incidente fatale per Saverino Zuncheddu, 41 anni, originario di Burcei: è deceduto in Kenya, tra le località turistiche di Watamu e Kilifi.

Da quanto si apprende era da solo in macchina, forse uno scontro frontale con un camion è stata la causa del grave sinistro.

Zuncheddu amava il Kenya dove trascorreva molto del suo tempo: tante le immagini social che lo ritraggono in Africa.

L’Ambasciata italiana si è subito allertata per il connazionale deceduto.