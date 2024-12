L’ennesimo investimento sulle strisce pedonali in città, a Cagliari. Questa volta è successo in piazza Giovanni, dove una ragazza di 27 anni è stata letteralmente falciata sulle strisce mentre attraversava, nel tratto lungo la via Don Macchioni, da un furgone guidato da un corriere Amazon.

Il conducente, un uomo di 30 anni, si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla ragazza: sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale per avviare le indagini. La ragazza, pur essendo cosciente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità e ricoverata in codice rosso.

E si riaprono le polemiche sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali in città: appena dieci giorni fa Beatrice Loi, 17 anni, è stata investita a uccisa in viale Colombo, sulle strisce, mentre attraversava la strada per andare a scuola.