Claudia Marci amava il mare, la sua grande passione: se ne è andata una ragazza fantastica, combattiva e solare. Ha lottato sino all’ultimo con la sua malattia, con tutte le sue forze, con la sua immensa leggerezza e ironia: chiunque conosceva Claudia Marci sa che parliamo di una persona speciale, unica, meravigliosa. Amava il mare e scattare foto in spiaggia, come per festeggiare ogni suo incontro, aveva un sorriso per tutti, amava chiacchierare, non aveva paura di niente. Persino contro la sua malattia, l’ha affrontata a viso aperto: postando su Fb le immagini delle terapie, postando per l’ultima volta su Fb una immagine dalla finestra dell’Oncologico. Ma questa è la tristezza del momento.

Una grande, grandissima donna, di carattere e semplicità, dolcezza e decisione mascherata a volte dietro la sua aria spensierata. Le sue gite in canoa, i suoi tre figli da far crescere. Conoscevo Claudia personalmente, altrimenti non ne scriverei con le lacrime agli occhi. Tante volte esprimeva il suo punto di vista, a volte anche critico, sull’attualità e sui temi che le stavano a cuore. Ma sempre con grandissimo rispetto per tutti gli altri. Ecco, rispetto, è la parola con cui affrontava tutto della vita, anche dei problemi. Era una ragazza bellissima e molto intelligente, Claudia. Per questo la conoscevano in tantissimi tra Cagliari e hinterland, anche per il suo attivismo. Se ne è andata così giovane che a pensarci tutti i problemi per cui restiamo delusi nella vita, non hanno confronto. Claudia Marci resterà come un esempio non solo di una persona perbene e terribilmente originale. Ma come una persona squisita, che ci mancherà per sempre. Chiunque abbia scambiato con lei una sola parola, lo sa.