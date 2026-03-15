Un 35enne residente a Cagliari, operaio e celibe, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Siurgus Donigala con l’accusa di evasione. Il provvedimento è scattato al termine di un’attività di verifica condotta nelle ultime ore dai militari nei confronti dell’uomo, che si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione. Nel corso della notte, però, i carabinieri hanno effettuato ripetuti controlli nel luogo in cui il 35enne stava scontando la misura restrittiva, senza riuscire a rintracciarlo. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di appurare che l’uomo si era allontanato senza autorizzazione dall’abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Documentata l’irregolarità, i militari hanno informato la procura di Cagliari, che valuterà la posizione dell’indagato e l’eventuale aggravamento della misura cautelare a suo carico. L’episodio rientra nelle attività di controllo svolte quotidianamente dall’Arma dei carabinieri sui soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, finalizzate a garantire il rispetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e la sicurezza sul territorio.