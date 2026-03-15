I carabinieri della stazione di Cagliari Villanova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari al termine di un’attività investigativa che avrebbe fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 34enne si sarebbe reso responsabile di reiterati maltrattamenti in ambito familiare ai danni del padre. Le condotte vessatorie avrebbero determinato nel genitore una condizione di forte disagio e un perdurante stato di timore per la propria incolumità, rendendo necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria.

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri e accompagnato in caserma per le formalità di rito. Al termine degli accertamenti è stato trasferito in carcere a Uta.

L’operazione rientra nell’attività quotidiana dell’Arma dei carabinieri nel contrasto ai reati legati alla violenza domestica e intrafamiliare, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e garantire tutela alle vittime più vulnerabili.