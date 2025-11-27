Domenica 30 novembre 2025, dalle 10 alle 13, il Laboratorio di Ecologia Urbana “Enrico Corti” propone una nuova iniziativa aperta alla cittadinanza: “I suoli di Molentargius”, terza passeggiata del ciclo “La Città Multispecie”. Il ritrovo è previsto al Parco di Molentargius, in via La Palma 9A a Cagliari.

L’appuntamento offrirà ai partecipanti un’esplorazione collettiva dei suoli del Parco, seguendo un approccio ispirato agli indicatori della Soil Mission europea. L’obiettivo è rendere visibili i processi ecologici, che regolano la salute del suolo, comprendere quanta vita ospiti anche negli ambienti urbani e riflettere sulle implicazioni per la gestione sostenibile della città.

La passeggiata sarà un laboratorio aperto, un’esperienza di apprendimento che unisce osservazione diretta, piccoli gesti pratici, come scavare una buca e osservare la biodiversità del sottosuolo, e momenti di confronto. Non una campagna scientifica di monitoraggio, ma un’occasione per sviluppare consapevolezza condivisa sul suolo come ecosistema, fondamentale per la resilienza climatica, il benessere urbano e la qualità della vita di tutte le specie che abitano Cagliari.

“L’ecologia urbana non è fatta solo di grandi interventi, ma anche di gesti semplici che ci aiutano a capire come funziona la vita nella città. Il suolo è uno degli ecosistemi più fragili e meno conosciuti: esplorarlo insieme significa imparare a prendercene cura e immaginare un modo diverso di progettare Cagliari, più attento alla natura che abbiamo attorno e sotto di noi”, ha spiegato Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Laboratorio di Ecologia Urbana “Enrico Corti”, per costruire a Cagliari una cultura urbana più attenta alla relazione fra natura e comunità umane, attraverso attività di divulgazione, educazione ambientale e partecipazione.

Il Comune di Cagliari ringrazia il CEAS e il Parco di Molentargius-Saline per la collaborazione alla realizzazione dell’evento.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Pertanto, è richiesta la prenotazione scrivendo a: [email protected] .