Arborea celebra la comunità: sapori, tradizioni e identità in festa

Arborea si prepara a vivere un fine settimana di emozioni, cultura e convivialità, con un programma ricco di appuntamenti che intreccia la magia del Natale, la valorizzazione del territorio e l’incontro tra le diverse anime della nostra comunità.

Il Centro Fieristico, con tutta la manifestazione al coperto, sarà il cuore pulsante di questa due giorni pensata per tutte le età e per tutti i gusti: un luogo sicuro, accogliente e pronto a trasformarsi in un grande salotto cittadino dove condividere esperienze, sorrisi e tradizioni.

Sabato 29 novembre – Musica, gusto e convivialità

Dalle ore 17:00, si inaugureranno i Mercatini di Natale, manifestazione al coperto che vedrà protagonisti espositori, artigiani e produttori locali. Un percorso tra idee regalo, decorazioni, profumi e colori, per immergersi nella suggestiva atmosfera delle feste.

Quasi in contemporanea dalle ore 19:00 il Centro Fieristico aprirà le porte a cittadini e visitatori con una serata che unisce sapori autentici e musica dal vivo.

• Protagonisti della tavola: i panini con vitella e maiale sfilacciato, conosciuti come Procu a s’Americana o pulled pork, preparati con prodotti locali di qualità e nel rispetto della tradizione gastronomica del territorio.

• Intrattenimento musicale:

• 🎤 Live music con Corrado Atzei, che porterà energia e coinvolgimento con il suo repertorio.

• 🎧 DJ set con Sandro Azzena, per trasformare la serata in una festa di balli e convivialità.

Un’occasione per incontrarsi, condividere, ballare e vivere insieme una serata semplice ma speciale, all’insegna dell’amicizia e della partecipazione.

Domenica 30 novembre – Mercatini di Natale e Villaggio di Babbo Natale

La giornata di domenica si aprirà nuovamente con i Mercatini di Natale, che offriranno un itinerario tra creatività, artigianato e prodotti tipici, perfetto per chi desidera trovare regali originali e respirare la magia delle festività.

A rendere l’esperienza ancora più speciale sarà l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, pensato per i più piccoli e per le famiglie:

• Attività ludiche e laboratori creativi.

• Momenti di magia natalizia con animazioni e sorprese.

• Un ambiente incantato dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e vivere un sogno.

Turismo Esperienziale e Festa delle Etnie

La domenica sarà anche dedicata alla scoperta del territorio grazie alla manifestazione del Turismo Esperienziale, che condurrà i partecipanti in un percorso tra i prodotti di terra e mare, le storie locali e le tradizioni che rendono Arborea unica.

Ad arricchire il programma:

• 🎶 Esibizione del gruppo etnico Drinnidas.

• 🎼 Performance di gruppi tradizionali.

• 🎻 Concerto delle Kanusie, con sonorità che uniscono passato e presente.

Dalla tarda mattinata, a partire dal pranzo di mezzogiorno e fino alla sera (fino ad esaurimento scorte), spazio alla Festa delle Etnie, una rassegna gastronomica che celebra la diversità culturale e la convivenza armoniosa delle comunità presenti ad Arborea.

Un vero e proprio viaggio culinario tra:

• Etnia Veneta: Polenta morbida con Baccalà.

• Etnia Romagnola: Piadina Romagnola.

• Etnia Sarda: Gnocchetti al sugo Campidanese.

• Etnia Friulana: Polec Indora^t con Patacj (Pollo fritto con patatine).

• Etnia Sarda: Seadas.

Un’occasione per conoscere, assaggiare e condividere, nel segno dell’inclusione e della valorizzazione delle radici.

Un’identità che si racconta

Questi eventi rappresentano la vera essenza di Arborea: una comunità accogliente, diversificata e orgogliosa della propria storia.

La Pro Loco Arborea – APS, insieme al Comune, alla Banca di Arborea, alla TRE A – Latte arborea, alla Produttori Arborea, agli sponsor e ai volontari, invita tutti a partecipare con entusiasmo e spirito di condivisione.

Ti aspettiamo per vivere insieme un fine settimana indimenticabile, dove ogni momento sarà un tassello prezioso della nostra identità collettiva.