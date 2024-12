Impiegata comunale di Cagliari torna a mani vuote da Affari tuoi: perde tutto, anche il suo pacco nel quale c’erano ben 50 mila euro.

Nel fortunato gioco che in palio mette ogni sera migliaia di euro, turno, però, sfortunato per la Sardegna. In gara, oggi, c’era Giuseppina, di Nuoro, ma residente a Cagliari per scelta, “perché amiamo il mare” ha espresso la donna accompagnata da Luigi, il fidanzato. La sorte le ha destinato il pacco numero 15, a metà percorso, però, lo ha cambiato. Errore, la Dea Bendata le aveva assegnato ben 50 mila euro. Tutti i pacchi rossi, quelli che includono cifre gonfie di zeri, sono stati aperti, uno dopo l’altro. Si passa, quindi, alla Regione fortunata, l’ultima spiaggia, che può assegnare 100 o 50 mila euro. Ma nemmeno questa viene indovinata e Giuseppina, tra gli applausi anche del padrone di casa Stefano De Martino, torna a casa a mani vuote. Tra lacrime, di commozione per la bella esperienza, però, il rammarico non è eccessivo: “Molto fortunata in amore” è la sua osservazione, mentre stringe forte a se il suo fidanzato Luigi.