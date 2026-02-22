Cagliari, esplode la primavera con migliaia di persone al Poetto: nei chioschi afflusso record, finisce il cibo.Diversi chioschetti fanno il tutto esaurito e restano senza dolci e altro cibo. Uno straordinario anticipo di primavera dopo due mesi di abbondanti piogge, finalmente torna il sole e i cagliaritani tornano a godersi il litorale dopo i danni provocati dal ciclone Harry. In tanti anche con gli sdrai, la prima tintarella è ancora lontana ma finalmente si respira quell’aria magica che solo un anticipo di primavera può regalare. Anche qualche primo turista si affaccia sul litorale grazie al weekend. Gli stabilimenti balneari sono ancora in difficoltà per disagi del dopo tempesta, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle cabine. Anche ieri tante persone si erano riaffacciate sulla spiaggia, cresce infatti il numero di persone che vorrebbero godersi il mare anche d’ìnverno. Qualcuno oggi ha persino deciso di fare il primo bagno, intrepidi ch forse per gioco hanno voluto sfidare l’acqua gelida.