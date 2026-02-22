Momenti di tensione la notte scorsa alla residenza privata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida.

Come riferito dalla stampa locale, un uomo armato avrebbe tentato di introdursi nell’abitazione attorno alle due di notte.

L’uomo sembra avesse con sè come arma qualcosa di simile ad un fucile da caccia e una tanica di benzina.

L’individuo è stato bloccato e ucciso dalla sicurezza e l’identità non è stata al momento rivelata.

“L’incidente, compreso il background dell’individuo, le sue azioni, potenziale movente e il ricorso alla forza sono oggetto di indagini da parte dell’Fbi, del Secret Service e dell’ufficio dello sceriffo di Palm Beach”, ha spiegato il servizio di sicurezza.