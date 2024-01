Cagliari, Enrico Pontis si è risvegliato dal coma: “Hai vinto la partita più importante”

Enrico Chicco Pontis si è risvegliato, dopo quasi tre giorni, dal coma. Il 42enne ha riaperto gli occhi al Brotzu ed è la moglie, Sabrina Massa, ad annunciarlo felice su Facebook: “Bentornato amore mio, i campioni nn sono solo in campo, tu hai fatto la partita più importante, hai vinto questa partita. Sei il mio guerriero, sapevo che non avresti mollato e avresti vinto questa partita, vita mia. Piano piano ti riprenderai e tornerai a casa”. L’uomo era stato soccorso fuori dalla Unipol Domus in gravi condizioni, venerdì sera, dopo il match Cagliari-Torino. I parenti hanno sostenuto e continuano a sostenere che sia stato aggredito e preso a pugni. La polizia sta già visionando le immagini delle telecamere esterne per cercare di capire cosa sia realmente accaduto dopo la gara e come mai l’uomo abbia battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Nelle prossime ore, la famiglia nominerà ufficialmente un avvocato che dovrà occuparsi, come primo passo, di protocollare una denuncia in questura. Intanto, l’ottima notizia è che Pontis non è più in pericolo.