Quartu, ritrovato per strada un docile cagnetto: si cerca il proprietario o un’adozione del cuore

RADIO ZAMPETTA SARDA:” RECUPERATO PER LA STRADA SI CERCA IL PROPRIETARIO O UN’ ADOZIONE DEL CUORE”.

È stato trovato un cane giovedì verso le ore 19 in via Atene, una traversa di via San Benedetto a Quartu Sant’Elena.

Al momento è in casa con chi lo sta segnalando, ma ha già un cane femmina che a breve entrerà in calore con difficoltà a tenerlo per mancanza di spazi.

Il cane è docile e risponde ai comandi, si vede che è stato ben educato ed è anche ben socializzato.

È privo di microchip e quando è stato trovato non aveva alcun collare.

Contattate il numero di telefono 3472950334

per qualsiasi informazione o per adozione responsabile.

