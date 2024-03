Cagliari, ennesimo pauroso incidente: 3 auto distrutte e un ferito in via Sulcis

Ennesimo violento incidente stradale a Cagliari, stavolta in via Sulcis, all’angolo con via Is Cornalias. Tre automobili, per cause ancora da accertare, si sono scontrate: l’impatto è stato fortissimo, al punto che le lamiere si sono accartocciate e almeno una ruota si è staccata ed è finita a diversi metri di distanza. Sul posto, oltre alla polizia Locale, ha operato una squadra di pronto intervento della sede centrale dei vigili del fuoco di Cagliari: i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. I quattro occupanti dei veicoli coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario, intervenuto con due ambulanze: un uomo è stato trasportato al Brotzu in codice giallo.