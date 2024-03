Palazzo Doglio di Cagliari è il resort migliore al mondo: prestigioso premio a Berlino

Un nuovo riconoscimento si aggiunge al palmares di Palazzo Doglio, urban resort nel cuore di Cagliari, che per il quarto anno consecutivo ha ottenuto il prestigioso premio di “Italy’s Leading Hotel 2024” in occasione della cerimonia dei World Travel Awards Europe svoltasi mercoledì 6 marzo a Berlino, presso l’hotel Ritz-Carlton.

Tra i riconoscimenti più ambiti a livello internazionale, i World Travel Award premiano le strutture che sono riuscite a distinguersi nel settore del turismo e dell’ospitalità nel corso dell’anno. Fin dalla sua apertura nel 2020, Palazzo Doglio si è distinto per il suo concept unico, caratterizzato da una ricca proposta di attività ed esperienze che di solito non ci si aspetta di trovare in un albergo di città. Oltre all’esclusivo hotel, inserito nei prestigiosi network della “Leading Hotel of the World” e “Virtuoso”, con 72 camere suddivise in diverse tipologie capaci soddisfare le esigenze di tutti i tipi di viaggiatori dal leisure al business, sono tanti gli elementi che contribuiscono a rendere unica l’offerta della struttura, nata in seguito ad un importante progetto di riqualificazione urbana che ha segnato la rinascita di uno dei quartieri storici della città.

Tra gli elementi distintivi, la proposta culinaria rivolta agli ospiti dell’hotel e a tutta la città, che si caratterizza per il suo inconfondibile mix tra sapori e culture diverse: dalla cucina gourmet dell’Osteria del Forte che rivisita con un twist eclettico i grandi classici della tradizione italiana e la fusione di sapori giapponesi e brasiliani di Saudade, all’innovativo abbinamento di pizza e cocktail di Maiori e l’atmosfera autentica e tropicale di Colonial fino ai dolci e snack di Pasticceria Pirani e ai ricercati drink dell’American Bar.

La peculiarità della struttura si riflette anche negli appuntamenti con “Notti Stellate”, che permettono agli amanti della cucina d’autore di gustare i piatti dei più rinomati chef stellati, come Heinz Beck e Carlo Cracco, a Cagliari. Il prossimo evento, in programma per domenica 17 Marzo, vedrà la partecipazione del celebre Andrea Aprea, Chef Patron del ristorante Andrea Aprea a Milano, insignito di 2 stelle Michelin.

Oltre ai ristanti e bar a completare la ricca offerta della Corte di Palazzo Doglio, spazio suggestivo che si sviluppa attorno ad una elegante fontana, l’area dedicata allo shopping con il Vela Shop, boutique multibrand di alta gamma e l’elegante gioielleria Marco Danese specializzata nell’antica lavorazione sarda dell’oro.

Palazzo Doglio si distingue anche per il suo Teatro, riaperto dopo oltre trent’anni di chiusura, e la sua variegata programmazione. In seguito al notevole successo di pubblico riscosso con spettacoli come il concerto di Francesca Michielin, la rassegna jazz dedicata a Cagliari firmata Blue Note, ma anche gli spettacoli per famiglie di “Una Cagliari da Favola”, il Teatro Doglio si prepara ora ad ospitare lo show QUEEN SENSATION il 6 aprile nonché un inedito spettacolo musicale, che verrà annunciato nei prossimi giorni, che ripercorre e celebra la vita e i successi di una figura che ha segnato la cultura, il costume e la televisione italiana.

Straordinaria la proposta di attività ed eventi volti a valorizzare e rendere fruibile l’elegante spazio all’aperto della Corte e che contribuiscono ad arricchire ulteriormente la proposta della città: dalle esposizioni floreali, all’antiquariato passando per gli appuntamenti food a tema e le numerose iniziative rivolte ai bambini, giusto per citare alcuni esempi.

Altro punto di forza, inoltre, la sempre più ricca offerta in chiave wellness del Doglio Club, l’oasi del benessere di Palazzo Doglio aperta anche agli ospiti esterni. Questo spazio esclusivo dedicato al relax, bellezza e benessere della persona, si compone di un’area Spa con piscina idromassaggio, sauna, bagno turco, un’area relax e le eleganti cabine dove scoprire la ricercata selezione di trattamenti viso e corpo firmati Natura Bissé, marchio spagnolo d’eccellenza, in esclusiva per tutta l’Isola. A questo si aggiunge un’area fitness completamente rivisitata dove è ora possibile seguire i corsi di Aerial Dance e Booty Barre o scoprire gli straordinari benefici della pratica del Pilates su Reformer. A questa ricca offerta, si aggiunge infine anche la palestra con i suoi macchinari di ultima generazione firmati Technogym, da utilizzare in autonomia oppure attraverso la guida di personal trainer a disposizione per sessioni di allenamento personalizzate. Continua a essere molto forte, inoltre, l’impegno solidale della struttura che si esprime, tra le varie iniziative, anche nella nuova raccolta fondi “Un Camper per la Prevenzione”, a supporto dell’Associazione “Abbracciamo un Sogno”, promossa dal Comitato Sardegna in Rosa e che vede coinvolti anche il Forte Village, Summer Mode e tanti altri preziosi partner.