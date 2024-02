Cagliari, Elly Schlein rimproverata da un’anziana: “Vada anche lei a lavorare per 500 euro al mese” (VIDEO)

Ellly Schlein, nell’ultimo giorno in visita a Cagliari per cercare di tirare la volata alla grillina Alessandra Todde, ha visitato il mercato di via Quirra. Inizialmente sarebbe dovuta andare in quello di San Benedetto, ma all’ultimissimo sono cambiati i piani. Così, la leader del Pd, accompagnata dai candidati della lista del collegio di Cagliari, ha visitato i due piani del mercato, parlando con ogni boxista. E non sono mancate le curiosità: una fruttivendola le ha offerto delle clementine e lei, mentre ne stava sbucciando una, si è ritrovata a fare i conti con i rimproveri di un’anziana: “Vada anche lei a lavorare per 500 euro al mese per venticinque anni, come ho fatto io”. La Schlein ha abbozzato un sorriso, non si è scomposta, e ha detto: “È un problema, se ci fosse il salario minimo…”. La visita al mercato è durata circa un’ora e vari candidati ne hanno approfittato per dare ai boxisti il volantino principale della Todde e il proprio personale santino.

Fermandosi un paio di minuti con i giornalisti, la Schlein ha continuato a battere su temi già noti: “”È una partita dei sardi per il loro futuro. Noi siamo unitissimi a sostegno di Alessandra Todde di una coalizione che il Partito Democratico sostiene, con le sue competenze e candidature bellissime che abbiamo in tutto il territorio sardo. E siamo convintamente insieme per le idee che ci uniscono e per i valori che ci uniscono. Abbiamo costruito un programma comune”, ha affermato. “La destra è ossessionata dall’immigrazione ma non vede l’emigrazione di chi ha contratti precari, proprio poco fa una donna mi ha raccontato delle difficoltà che ha il figlio, in Umbria, di poter tornare in Sardegna”.