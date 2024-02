Oltre mille a bordo in due weekend, il bus notturno salvavita piace ai ragazzi di Cagliari e hinterland

Oltre mille ragazzi in due weekend , con un raddoppio dei passeggeri rispetto all’esordio. Il bus notturno salvavita piace ai ragazzi di Cagliari e hinterland: una vera e propria rivoluzione per i giovanissimi, che possono così avere un passaggio in sicurezza dopo le nottate in locali e discoteche.

Come anticipato da Casteddu online, il servizio prevede tre linee dedicate ai giovanissimi per garantire un passaggio in sicurezza: una copre Decimo, Assemini e Elmas con la linea 9. Una seconda Flumini, Quartu e Poetto. La terza viale Marconi, Quartu, Quartucciu e Selargius. Prima corsa il 10 febbraio: una corsa ogni mezz’ora, l’ultima alle 4.20, a ridosso della partenza del servizio ordinario alle 5. A bordo una guardia giurata, i ragazzi possono usare l’abbonamento o acquistare un singolo biglietto