Cagliari ed Elmas in lutto per Fabrizio Mazzuzi, 52 anni: un infarto ha strappato l’uomo alla sua famiglia. Noto e stimato da tanti, la sua scomparsa improvvisa ha segnato profondamente i cuori di chi lo conosceva. Compagno e papà, abitava a Elmas ma era originario di Cagliari, Mulino Becciu precisamente: centinaia i messaggi di cordoglio che da stamattina si susseguono per Mazzuzi.

Un malore improvviso è la causa della sua prematura scomparsa, domani l’ultimo saluto all’uomo gentile e amico di tutti. Il funerale si svolgerà a Elmas alle 16,30 presso la parrocchia di San Sebastiano.