Bruttissimo incidente sulla Sp2 alla rotatoria per Assemini. Stando ad una prima ricostruzione, un giovane cameriere di 38 anni di Uta, Francesco Mameli, avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori strada. Tremendo l’impatto: nonostante l’intervento dell’elisoccorso, il centauro non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Sembra che il 38enne viaggiasse da solo e non risultano altre persone coinvolte nel sinistro.