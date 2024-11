Cagliari, ecco viale Diaz con i lavori in corso per la metropolitana leggera

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Eccola viale Diaz a Lavori in corso. Nella parte centrale, la carreggiata stradale tra viale Cimitero e via della Stazione Vecchia è ridotta in entrambi i sensi a un unico senso di marcia per consentire il prosieguo del cantiere.

Ai lati del cantiere, per ridurre al minimo eventuali disagi, è comunque utilizzabile una corsia per ogni senso di marcia, sia per la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico locale che dei veicoli privati. In questo tratto di strada vige il limite di velocità di 30 chilometri orari e è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata h24.

È garantito il transito pedonale in sicurezza tramite alcuni attraversamenti protetti.

Inevitabili file e caos nelle ore di punta, quando gli automobilisti sono costretti a procedere a passo d’uomo con immediate conseguenze sulla viabilità di tutta la zona.