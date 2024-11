Capoterra, a Poggio dei Pini cinghiali a passeggio lungo la carreggiata

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Attraversano la strada all’improvviso ma possono essere problematici nel caso si trovino muso a muso con un cane, magari, al guinzaglio con il padrone: sono gli ungulati, numerosi, che dal loro habitat non è per niente raro che si spostino verso le abitazioni in cerca di cibo, semplice da reperire.

L’ultimo avvistamento è di ieri notte, nei pressi dell’ingresso della zona residenziale. Avvisati i residenti, e non, attraverso i social da chi ha notato la combriccola a bordo strada, un gesto di altruismo per mettere in guardia più persone possibili ed evitare eventuali incidenti stradali o incontri troppo ravvicinati con gli animali selvatici.