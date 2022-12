Cagliari, è morto il cane Artù: col suo fiuto ha salvato vite ad Amatrice

Nella giornata di ieri si è spento il cane “Artù”, unità cinofila dei VVF del Comando e della Sardegna. Artù, nato il 15 maggio 2011, razza Border Collie. Artù è entrato in servizio come unità del Nucleo Cinofilo nello stesso 2011, conduttore VC Gavino Fiori, e ha operato nello scenario emergenziale del Centro Italia ed in particolare ad Amatrice, svolgendo operazioni di ricerca specializzate con ottimi risultati. Nel territorio ha partecipato a innumerevoli interventi di ricerca dispersi in zone impervie e operazioni di bonifica negli interventi per crolli o collassi di edifici. Artù prestava la sua opera sia per scopi divulgativi sull’attività dei Nuclei Cinofili nelle scuole e/o in altre manifestazioni pubbliche del Comando. il suo congedo operativo è avvenuto nel 2018 e nella giornata di ieri è arrivata la triste notizia per il suo conduttore, il Comando e per il CNVVF.