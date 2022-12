Carloforte, svolta sicurezza: attivato un presidio dei Vigili del fuoco

Carloforte – Nuovo presidio dei vigili del fuoco: da ieri è stato attivato sull’isola un distaccamento di pompieri volontari. Una novità importante per gli abitanti del territorio: tale servizio gestito dal Comando vigili del fuoco di Cagliari, sarà attivo, per il momento, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Prevede la presenza di vigili del fuoco effettivi con il supporto di vigili volontari per un totale di 5/6 unità giornaliere. Il distaccamento è ubicato nei locali delle ex scuole magistrali a fianco ai locali attualmente a disposizione dell’associazione LAVOC, che già si occupa di Protezione Civile sull’Isola. Il servizio è gratuito e potrà riguardare differenti tipologie di intervento quali: apertura porte, recupero animali, cornicioni pericolanti, muri con evidenti crepe, alberi pericolanti, allagamenti, macchine impantanate, e tutto ciò che evidenzi situazioni di instabilità e di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Per le segnalazioni, oltre il numero 115 attivo su tutto il territorio nazionale per le chiamate di emergenza ai vigili del fuoco, è possibile contattare il distaccamento di Carloforte anche attraverso il numero di telefono fisso +3907811888039.