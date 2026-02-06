Piogge incessanti, voragini che si aprono come crateri nel manto stradale che non regge: a Cagliari e Monserrato gli ultimi due casi registrati in questi giorni. Mentre viale Merello è rimasta aperta al traffico dei mezzi pesanti, via Riu Mortu, invece, è vietata a camion e autobus “per la sicurezza dei cittadini”.

Strade che si sgretolano sotto le ruote di macchine e bus, ieri l’ultimo caso avvenuto in viale Merello a Cagliari: oggi i rattoppi in attesa della riqualificazione della via. Nessun ferito, solo danni ai mezzi e traffico dirottato verso altre direzioni. E nessuna ordinanza di chiusura del viale trafficatissimo, oggetto di uno studio approfondito per una riqualificazione non ancora imminente. Un pò come avviene a Monserrato, ribattezzata “la città delle buche”, con strade martoriate anche a causa del passaggio incessante dei pullman. Situazioni già critiche e accentuate dalle abbondanti precipitazioni di queste settimane, tanta acqua, insomma, come se non bastasse quella che sgorga dal sottosuolo, dalle condotte idriche colabrodo che hanno indebolito il manto stradale. Si chiude, si riapre, piove, passano gli autobus, il traffico intenso e l’asfalto cede.

Rattoppi in corso, allora, per attenuare l’emergenza, che è doveroso specificare non riguarda solo le due città bensì pressoché tutto il sud Sardegna e oltre, e a Monserrato, per evitare ulteriori crateri e mettere in pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei passanti, è stato ordinato lo stop ai mezzi pesanti.

Possono transitare tutti gli altri, “il traffico veicolare per automobili e motocicli rimarrà garantito ed in sicurezza, anche per evitare disagi alle tante attività commerciali della via Riu Mortu e della zona interessata” ha spiegato il sindaco Tomaso Locci.

E viale Merello? Riaperta al traffico con la speranza che non ceda nuovamente con le prossime e imminenti piogge.

Roberto Mura, consigliere comunale: “Strade di Cagliari, ormai le condizioni sono inaccettabili. Un bus del CTM (eccellenza del trasporto pubblico a livello nazionale, fiore all’occhiello per la nostra città) incastrato in una delle tante buche presenti in città.

Siamo in viale Merello, dove si aspettano ormai da mesi i lavori di riqualificazione: dopo gli annunci la realtà dei fatti è questa.

Si sblocchino subito le tantissime risorse presenti nel bilancio per riqualificare le strade e si istituiscano delle squadre operative per affrontare questa emergenza.

Non si può più attendere” ha espresso ieri dopo aver denunciato quanto accaduto al mezzo del Ctm.