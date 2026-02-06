Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 7 Febbraio L'area di bassa pressione responsabile dell'instabilità residua nelle ore mattutine tenderà gradualmente ad allontanarsi, lasciando spazio a un generale miglioramento del tempo, seppur accompagnato dalla persistente presenza di nuvolosità.I venti saranno saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento dalla sera. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge in graduale attenuazione fino a cielo poco nuvoloso in serata. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge in assorbimento dalla sera. Sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11° C e la minima di 8°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un sabato nuvoloso e in prevalenza piovoso, con venti forti e temperature in diminuzione che raggiungeranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba