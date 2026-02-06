Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 7 Febbraio L' area di bassa pressione responsabile dell'instabilità residua nelle ore mattutine tende rà gradualmente ad allontanarsi, lasciando spazio a un generale miglioramento del tempo, seppur accompagnato dalla persistente presenza di nuvolosità.I venti saranno saranno moderat i e il mare molto moss o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata . No n sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in assorbimento dalla sera. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 11 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Sudovest , forti al pomeriggio e provenienti da Ovest- Sudovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge in graduale attenuazione fino a cielo poco nuvoloso in serata. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Ovest- Sudovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge in assorbimento dalla sera. Sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 1 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un sabato nuvoloso e in prevalenza piovoso, con venti forti e temperature in diminuzione che raggiungeranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba