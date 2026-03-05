E’ mancato all’affetto dei suoi cari
Marco Cacciatore
Ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia e i familiari tutti.
I funerali avranno luogo sabato alle ore 11:30 presso la cappella del Cimitero di San Michele.
