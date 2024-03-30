Cagliari, è mancata Maria Cristina Corda

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I funerali avranno luogo martedì 2 aprile, alle 10, presso la chiesa di S.Massimiiano Kolbe in Cagliari.

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VOLA LIBERA DA MAMMA E PAPA’
E’ MANCATA ALL’AFFETTO DEI SUOI CARI 
 MARIA CRISTINA CORDA
LA PIANGONO I FRATELLI  MASSIMO CON BEATRICE, MARIA GRAZIA CON CHICCO, SABRINA CON MASSIMO ED AURORA E FRANCESCO E JENNY CON FRANCESCO.
UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO VA AL PEROSNALE MEDICO E PARAMEDICO DEL REPARTO DI PNEUMOLOGIA DEL SS.TRINITà  E DELLA STRUTTURA IL FENICOTTERO E TUTTE LE ASSISTENTI CHE L’HANNO SEGUITA IN QUESTI ANNI E PER LE AMOREVOLI CURE PRESTATE.
I FUNERALI AVRANNO LUOGO MARTEDI 2  APRILE ALLE ORE 10:00 PRESSO LA CHIESA DI SAN MASSIMILANO KOLBE IN CAGLIARI.
       AGENZIA FUNEBRE DON BOSCO 3887869350
          PIAZZA GIOVANNI XXIII 63/65 CAGLIARI

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