Cagliari e Lanusei perdono Vincenzo Piras, il fruttivendolo amatissimo da tutti

Se ne è andato a soli 48 anni per una malattia Vincenzo Piras, fruttivendolo conosciutissimo sia Lanusei che a Cagliari grazie ai mercati che da anni frequenta.

“Oggi ho ricevuto una notizia che mai avrei voluto sentire…”, scrive un amico sui social.

“Caro amico mio, Vincenzo Piras, sei partito senza salutarmi. Abbiamo condiviso un’infanzia bellissima, momenti che porterò sempre nel cuore e nei pensieri.Ti mando un forte abbraccio lassù, che il cielo ti sia lieve, ne sono certo.

Un pensiero affettuoso e le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace, Vincenzino.”