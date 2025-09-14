Addirittura un camion sul marciapiede nel Corso Vittorio Emanuele tra Via Caprera e Via Tigellio. Non solo impediva il passaggio dei pedoni, ma rendeva pericoloso il traffico con le persone, invalidi soprattutto, costrette ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali. Che sono oltretutto quasi invisibili, oltre che lontane, come quelle all’incrocio di Via Caprera/Portico Palabanda e all’incrocio di Via Tigellio, senza manutenzione da più di un anno. Ieri mattina è intervenuta la Polizia Municipale che ha sanzionato pesantemente l’impresa per le ” irregolarità riscontrate”. Vedremo lunedì mattina, alla ripresa dei lavori, quali saranno i risultati sul piano della sicurezza.

Marcello Roberto Marchi