Si è spento ad 82 anni uno dei luminari della medicina e della cardiochirurgia, Valentino Martelli.

Nato a Laconi nel 1943 ha sviluppato la sua carriera prima con gli studi a Catania e poi a Londra, dove ha diretto l’Italian Hospital.

Tornato nella sua terra negli anni ‘80, ha diretto il primo reparto di cardiochirurgia ed effettuato il primo trapianto di cuore in Sardegna nel 1988.

Un legame con l’Isola che ha portato in alto a livello internazionale che non si è mai spezzato, dove ha concluso la sua carriera nel 2006 al Brotzu di Cagliari.

Ma accanto alla medicina Martelli ha affiancato la passione per la politica, militando prima nel Partito Sardo d’Azione, il Partito Liberale , il Movimento Sociale Italiano. Nel 1996 approda in Senato con Alleanza Nazionale e diventa sottosegretario agli Esteri durante il governo di Massimo D’Alema