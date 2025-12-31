È ancora chiaramente sotto choc il prete colombiano di 45 anni Don Rodrigo Gaviria Gajales, aggredito per strada a Modena con un coltello.

Da quanto racconta il missionario, sarebbe stato colto di spalle e colpito alla gola e dice che probabilmente era un uomo di giovane età ma non ricorda altro.

Don Rodrigo è stato subito soccorso da un dipendente di una trattoria vicina che ha tamponato la ferita fino all’arrivo dei soccorsi.

Un aggressione al momento senza movente e senza un volto, sulla quale stanno indagando in modo serrato i carabinieri. Don Rodrigo avrebbe dovuto partire in queste ore per la Colombia per una delle sua missioni.

Foto del nostro partner QN