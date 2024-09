Cagliari è fra le 15 città più sicure d’Italia: con 20mila denunce il capoluogo resta un’isola felice

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Con il tredicesimo posto in classifica su 106, Cagliari è fra le quindici città più sicure d’Italia: la classifica, prendendo in considerazione reati come omicidi, spaccio, truffa, incendi e percosse, è stata stilata dal Sole 24 ore e si riferisce al 2023. Un ottimo risultato per il capoluogo, a fronte dell’impennata di reati che rende sempre più difficile la vita ai cittadini di Milano e Roma, ma anche Firenze, Rimini e Torino.

Ed è sarda, con poco più di duemila reati denunciati, la città più sicura di tutte: Oristano. Meno bene ma sempre nella parte della classifica delle città con più reati Nuoro (86°), mentre Sassari è la città sarda meno sicura di tutte, al 66° posto, poco più in basso di metà classifica.

Non c’è, secondo gli esperti, una nuova emergenza criminalità in Italia, che continua a essere più sicura di dieci anni fa, ma il trend dei reati è in costante aumento negli ultimi due-tre anni e va tenuto in considerazione.