Cagliari, allarme a Mulinu Becciu: “Il maniaco col cappuccio è tornato”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Allarme a Mulinu Becciu. Il “maniaco col cappuccio”, il malvivente che ha molestato diverse donne nella zona e altri rioni della città è ricomparso. E’ stato segnalato ieri notte all’interno di un condominio di Via Borromini. “Lo abbiamo visto che cercava di nascondersi nella stradina vicina al palazzo”, segnala una residente del quartiere che l’avrebbe poi intercettato in via Gherardo delle Notti di fronte al parco prima di fuggire. “Ha iniziato a correre nella campagna di fronte che porta a via Carpaccio. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine ma ha fatto in tempo a scappare anche questa volta”.

Secondo i testimoni indossava abiti neri e un cappuccio e aveva il volto coperto “come se indossasse uno scaldacollo che gli copriva il viso, abbastanza magro e alto più o meno 1.70. Vi prego chiunque sia della zona e veda qualcosa o qualcuno di sospetto chiamate subito le forze dell’ordine o fate qualcosa perché non si può vivere così, siamo terrorizzate siamo giovani e non è giusto che abbiamo paura perché per strada girano elementi del genere”.