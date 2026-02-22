“Nonostante l’elevato rischio di esplosione dovuto alla saturazione dell’aria, i Carabinieri hanno forzato la porta d’ingresso e, una volta all’interno, hanno trovato i due fratelli in stato di semi-incoscienza e quasi del tutto incapaci di reagire”.

Un gesto eroico che ha salvato la vita di due ragazzi che, ieri, hanno rischiato di morire. A raccontare quanto accaduto è il Comune di residenza dei fratelli:

“Una potenziale tragedia è stata evitata nella tarda serata di ieri a Ossi grazie alla prontezza e al coraggio dei Carabinieri della Stazione locale, comandata dal Mar. Ca. Leonardo Pintus. Due giovani fratelli sono stati tratti in salvo da una grave intossicazione da gas propano grazie all’intervento decisivo di due militari dell’Arma, liberi dal servizio.

L’allarme è scattato quando i genitori dei ragazzi, fuori casa, non riuscendo a mettersi in contatto con i figli e preoccupati per un improvviso malore dell’animale domestico, hanno contattato i vicini di casa: i Carabinieri residenti negli alloggi di servizio dello stesso stabile. I militari, intuito immediatamente il possibile pericolo, si sono precipitati verso l’abitazione”.

I Carabinieri hanno forzato la porta d’ingresso nonostante il pericolo di un’esplosione e, una volta all’interno, hanno trovato i due giovani in stato di semi-incoscienza e quasi del tutto incapaci di reagire. Con estrema rapidità li hanno trascinati all’esterno, prestando i primi soccorsi in attesa dell’arrivo delle ambulanze del 118 e dei Vigili del Fuoco.

I ragazzi sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Civile di Sassari; sebbene intossicati, non risultano in pericolo di vita e, a seguito di elitrasporto, si trovano attualmente presso l’Ospedale di Cagliari per il trattamento in camera iperbarica.

Il successivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di individuare la causa dell’accaduto in un guasto tecnico e di mettere in sicurezza l’intera palazzina. “Senza la lucidità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati dai due Carabinieri – che hanno agito pur essendo fuori servizio – le esalazioni di gas avrebbero potuto avere conseguenze fatali.

L’Amministrazione comunale ringrazia il personale sanitario e i Vigili del Fuoco ed esprime gratitudine ai militari dell’Arma per l’immediato intervento e per la professionalità dimostrata, elementi determinanti per salvare due giovani vite e garantire la sicurezza della comunità”.

Decisivo anche l’intervento dell’ambulanza di Ossi CroceAzzurra Santa Vittoria Ossi, senza il loro primo soccorso con la somministrazione di ossigenoterapia eseguita immediatamente in collaborazione e stretto contatto con la Centrale Operativa 118 non si sarebbe potuto raggiungere tale risultato. È bene ricordare che questi ragazzi h24 7 giorni su 7 festivi compresi sono impegnati nel soccorso territoriale con grande professionalità e senso del dovere.