La Polizia ha eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari nei confronti di due cagliaritani di 42 e 46 anni.

Il provvedimento scaturisce dalla violenta aggressione avvenuta lo scorso 6 dicembre 2025 all’interno del circolo privato “Buddha Amici“, nel quartiere San Michele, ai danni di un cinquantenne.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Terza Sezione della Squadra Mobile, il 42enne avrebbe colpito la vittima con una mannaia, mentre il 46enne avrebbe partecipato all’azione utilizzando un bastone in ferro. L’uomo aggredito aveva riportato lesioni personali gravi e aggravate in concorso, giudicate guaribili in 45 giorni: un profondo taglio al braccio sinistro con lesione dei tendini e frattura dell’arto, ulteriori ferite da taglio, oltre alle fratture del setto nasale e della mascella.

Trasportato d’urgenza all’ospedale “G. Brotzu”, il cinquantenne era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione tendinea presso il reparto di chirurgia della mano.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, sono state sviluppate attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte, permettendo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e di individuare i presunti responsabili.

Particolarmente grave la posizione del 42enne, che al momento dell’aggressione si trovava già agli arresti domiciliari in forza di un’ordinanza emessa il 9 settembre 2025 in quanto l’uomo era stato coinvolto in un’altra indagine della Squadra Mobile relativa ad un sodalizio criminale con base operativa in un circolo abusivo di via Tiepolo, a Cagliari; per questi motivi era stato indagato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, furti e rapine aggravate.

L’ordinanza eseguita nella serata di ieri dispone il carcere per entrambi. Il 46enne è stato rintracciato presso la propria abitazione, mentre al 42enne il provvedimento è stato notificato direttamente in carcere.