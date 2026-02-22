Si potrebbe definire un cimitero di rottami quello che spunta in campagna, nelle periferie dei centri abitati e anche in mare come dimostra la segnalazione di un lettore di Casteddu Online, che stamattina ha notato uno scooter gettato nel molo di levante al porto.

Un’escalation di furti che crea danni ingenti ai proprietari che, spesso, non hanno il mezzo assicurato contro furto e incendio: i malviventi agiscono quasi indisturbati e con estrema semplicità e capacità, segnale inequivocabile che non si tratta di furti occasionali ma di una vera e propria azione mirata. Nessun luogo sembra essere più sicuro: le macchine spariscono anche dai parcheggi dei centri commerciali e da quello dello stadio durante le partite del Cagliari.

Anche sui social le testimonianze si moltiplicano indicando furti e mezzi, chiaramente, rubati per permettere ai proprietari di ritrovare ciò che resta: la rabbia è tanta e nel gruppo “Auto rubate in Sardegna-Aiutateci a ritrovarle” sono tanti i consigli che gli automobilisti si scambiano per proteggere i propri mezzi con antifurti più sofisticati e strategie e dispositivi che possono creare problemi ai ladri.